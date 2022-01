Médina: C. Sarr brutalise sa maman en...convalescence après un Avc !

C’est à croire, et à juste titre d’ailleurs, que C. I. Sarr n’a pas de cœur. Sinon, comment comprendre qu’il s’en prenne à sa mère qui souffre depuis plusieurs mois d’un Accident Vasculaire Cérébral (Avc). C'est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et qui a valu à sa tante maternelle de déposer une plainte contre lui, pour violence à ascendant. En réalité, le jeune homme qui est un adepte de « l’herbe qui tue » depuis plusieurs années, en est arrivé à un point de non-retour. Devenu agressif, il s’en prend à tous les membres de sa famille, n’épargnant même pas sa mère malade.



Devant les enquêteurs du commissariat de la Médina, la tante du mis en cause a en effet expliqué que son neveu n’en est pas à son premier coup d’essai, puisqu’à plusieurs occasions, il a eu à violenter des membres de sa famille. Selon elle, ce dernier qui rentre tard avec l’insulte à la bouche, s’en prend souvent à sa mère et à elle-même, avec des injures et menaces.



Craignant pour leur sécurité, la quinquagénaire a expliqué que la nuit des faits, C. I. Sarr s’est présenté dans la maison en état d’ivresse. Ayant jeté son dévolu sur sa tante, le jeune homme s’est en effet attaqué à elle sans motif valable, allant même jusqu’à lever la main sur elle. C’est dans ces circonstances, raconte-t-elle, que sa sœur, victime d’Avc et qui commence à bouger un peu à la suite des séances de rééducation, a voulu intervenir en gesticulant. Suffisant pour que le jeune homme, pris par on ne sait quelle mouche, se rue sur sa mère. Des policiers en patrouille, passant par hasard sur les lieux, alertés par les cris de la tante, ont arrêté le jeune homme.



Mais suite aux accusations de sa tante, il a tout réfuté en bloc, soutenant qu’il n’a jamais proféré d’injures ou des menaces à sa mère ou à sa tante, encore moins levé la main sur elles. Des dénégations qui ne l’ont pas empêché d’être déféré au parquet, puisqu’il a été pris en flagrant délit par les policiers en patrouille.













emedia