Médis siphonné de l’intérieur : Un hold-up pharmaceutique de 800 millions Fcfa !

Des paiements de la PNA siphonnés via de fausses factures : la seule usine de médicaments du pays victime d’un détournement interne d’ampleur.



C’est une affaire explosive qui secoue le secteur de la santé au Sénégal. Médis Sénégal, l’unique usine de fabrication de médicaments du pays, relancée à coups de milliards par l’État via le Fonsis, a été victime d’un détournement massif de fonds estimé à 800 millions de francs CFA, selon des révélations exclusives du quotidien Libération.



Tout est parti d’une démarche de recouvrement classique. En 2025, les dirigeants de Médis approchent leur principal client, la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA), pour récupérer une créance de 700 millions. Mais le choc est brutal : la PNA brandit des justificatifs de paiement totalisant déjà 600 millions de Fcfa versés entre 2023 et 2024.



Problème : aucune trace de ces montants dans les comptes de l’usine. Et pour cause : des coordonnées bancaires falsifiées et des factures manipulées ont été transmises à la PNA, redirigeant les fonds vers des comptes extérieurs. Et ces documents frauduleux sont tous partis de l’intérieur de Médis Sénégal.



Le scénario ne fait plus de doute pour les enquêteurs : les fraudeurs ont agi avec des complicités internes, utilisant des outils et des accès légitimes pour opérer cette vaste escroquerie. Les investigations en cours, couvrant la période 2023-2025, ont déjà permis d’identifier d’autres paiements détournés par le même procédé, notamment ceux de clients autres que la PNA, portant le préjudice total à environ 800 millions Fcfa.

Médis Sénégal a déposé une plainte contre X pour faux, usage de faux et détournement de deniers publics. Les regards se tournent désormais vers la direction générale et certains cadres administratifs, soupçonnés d’avoir facilité, voire orchestré, cette saignée financière.





















































dakaractu