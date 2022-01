Meeting de Lancement aux Parcelles Assainies : Moussa Sy échoue, s’énerve et insulte

Le meeting d’ouverture de Moussa Sy ce samedi au stade municipal des Parcelles Assainies a été un véritable fiasco.



En effet, le candidat de Benno Bokk Yaakar pour la mairie des Parcelles Assainies a lamentablement raté son entrée en matière dans cette campagne électorale. Ayant raté sa mobilisation, le responsable du parti ANC s’énerve et insulte à tout va.



Heureusement que sur toutes les étapes le candidat Abdoulaye Diouf Sarr et les responsables de Benno l’accompagnaient Diouf Sarr ont eu des accueils chaleureux dans toutes les étapes.



En raison du tohu bohu certains responsables de BBY qui devaient rejoindre le meeting ont été malmenés.



Cheikh Ba le candidat de Benno à la Médina et sa délégation de la Médina en ont fait les frais car ils ont été bloqués à l’entrée du présidium. Très énervé, le maire sortant a même empêché au coordonnateur national de Benno Bokk Yaakar Amadou Ba de prendre la parole en confisquant les deux micros.



Finalement le meeting s’est terminé en queue de poisson au détriment de la coalition Benno.



Par ailleurs, le meeting de Mame Mbaye aux Parcelles a été un véritable succès la forte mobilisation du leader de Sénégal 2035 a été un franc succès.









































seneweb