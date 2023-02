Meeting de Pastef prévu le 24 février prochain à Mbacké finalement annulé - Pourquoi Ousmane Sonko a fait machine arrière

Des informations fiables en possession de dakarposte, il ressort que le meeting du parti de l'opposant Ousmane Sonko prévu le 24 Février à Mbacké a été tout simplement annulé.



En réalité, c'est malgré soi que Sonko et Cie ont finalement renoncé à tenir leur meeting de protestation à l'encontre du régime du Président Macky Sall.



En termes clairs, dakarposte, qui a "creusé" aux fins d'en apprendre un peu plus, a appris d'une pièce maitresse de Pastef que : "le meeting du vendredi 24 février à Mbacke n'aura pas lieu à cause de l'appel du Khalif général des mourides. En fait, il est prévu le même jour des travaux dédiés aux Baye Fall. C'est du moins ce que j'ai appris de Cheikh Thioro Mbacke , coordonnateur des Patriotes de la capitale du mouridisme"