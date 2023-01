Meeting de Sonko à Keur Massar -Un impressionnant dispositif securitaire mis en place

Ce sont des dizaines de véhicules de la gendarmerie qui ont investi les rues de Keur Massar ce dimanche dès le petit matin.

Dakarposte a appris que toutes les issues qui mènent à la place du meeting sont surveillées par des hommes armés jusqu'aux dents. Ceci pour éviter des débordements et des émeutes dont les principales victimes ne seraient que des jeunes. L'Etat ne saurait tolérer que les regrettables évènements du 3 mars dernier se reproduisent.

"Nos autorités ont raison de prendre les devants parce que Sonko, qui ne veut pas aller en procès ne veut rien d'autre que rendre ce pays ingouvernable. Force restera à la loi et comme vous le voyez les forces de l'ordre patrouillent depuis hier, compte non tenu des check-point entre autres mesures " fulmine une de nos sources.