Mermoz : Quand un dîner avec Macky cache un limogeage

Le chef de l'État avait invité à dîner, vendredi dernier, à son domicile sis à Mermoz, Seydou Guèye et Papa Abdoulaye Seck. Confiants après avoir pris congé de Macky Sall, qui leur a même annoncé sa volonté de supprimer le poste de Premier ministre, ils étaient loin de se douter, selon Libération, qu'ils allaient passer à la trappe 48 heures plus tard.

Le quotidien Source A, apparemment dans la confidence, de révéler, pour sa part, qu'un des ministres éjectés dimanche était si sûr d'être reconduit qu'il n'a pas pu résister à l'envie d'appeler son frère magistrat pour lui en faire l'annonce. La présidente des femmes de l'Apr Marième Badiane, Arona Dia et Abdoulaye Diouf Sarr étaient aussi conviés à ce dîner.