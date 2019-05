Mermoz/Sacré-Cœur : Barthélémy Dias porte plainte contre l’école BEM

Mais que se passe-t-il entre la mairie de Mermoz et Bem Management school? En attendant d'avoir une réponse claire, sachez tout simplement que le maire de Mermoz, Barthélémy Dias, a porté plainte contre cet établissement réputé qui se trouve dans le secteur de sa commune.

Sans blague alors et, pour être plus précis, Bem a été assigné devant le juge des référés. D'ailleurs le tribunal vient de constater la non conciliation des parties avant de renvoyer l'affaire au 9 mai prochain.





