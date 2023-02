Message d'un citoyen mécontent au Président Macky Sall - "De grâce, mettez fin aux agissements de Sonko !" (AUDIO)

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 12 Février 2023 à 22:32

Sur cet élément audio envoyé à la rédaction de dakarposte, un homme exaspéré s'exprime pathétiquement.

L'homme ne comprend pas que malgré ses multiples atteintes à la loi, le leader de Pastef reste encore désentravé, autrement dit n'est toujours pas derrière les barreaux.

Il rappelle que Sonko, endoctrine nombre de gamins. L'opposant accusé de viols répétitifs et menaces de mort par l'ex masseuse de Sweet Beauty ne cesse d'enjoindre les jeunes à se rebeller.

Pire, au vu et au su de tout le monde, celui qui est présenté comme "le bourreau d'Adji Raby Sarr" a eu le culot de foncer avec sa voiture sur les gendarmes pour participer a un meeting interdit à Mbacké compte non tenu du fait qu'il demande aux jeunes de faire leur testament pour mourir pour sa... propre cause.



​Cet homme désabusé affirme que tous ces actes sont des défiances à l'Etat qui devrait avoir la main ferme et sévir en le mettant en taule.

L'homme rend Macky Sall responsable de cette faiblesse de l'Etat face à celui qu'il considère comme un hors la loi.



Afin que nul n'en ignore, dakarposte ...post l'audio !



WhatsApp Audio 2023-02-12 at 15.36.43.ogg (1.55 Mo)



Mamadou Ndiaye