Message du candidat Macky Sall au poste de Sg des Nations-Unies : Visite de consultation au Sénégal et remerciements à la Nation

Dans le cadre des consultations et visites que j'ai entreprises en rapport avec ma candidature au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, je me rendrai au Sénégal le vendredi 17 juillet 2026.



Je remercie vivement SEM le Président Bassirou Diomaye Faye, pour l'entretien que nous aurons à cette occasion.

Mes remerciements vont également aux autorités religieuses et coutumières, pour leurs prières et marques de sympathie.

De même, j'exprime ma profonde gratitude aux sénégalaises et sénégalais pour leur soutien et encouragement depuis l'annonce de ma candidature.



En raison d'un agenda international particulièrement chargé, je repartirai de Dakar aussitôt après mon entretien avec SEM le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en attendant d'avoir l'occasion de revenir une autre fois à Dakar pour rencontrer les militantes et militants, ainsi que les sympathisants, afin de leur renouveler ma reconnaissance et ma gratitude