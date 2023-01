Messi contre Ronaldo: un magnat saoudien débourse plus de 2 millions d'euros pour un billet du match d'exhibition du PSG

Un brin demesuré... Un magnat saoudien de l'immobilier a payé 2,4 millions d'euros pour acheter aux enchères un billet du match amical qui va opposer Lionel Messi à Cristiano Ronaldo ce jeudi à Riyad, a annoncé l'organisateur de la vente mardi.



La rencontre opposera le PSG du champion du monde argentin Lionel Messi à une sélection composée des meilleurs joueurs des formations saoudiennes d'Al-Nassr, nouveau club de la star portugaise Cristiano Ronaldo, et d'Al-Hilal.



Pour promouvoir ce match amical, Turki al-Sheikh, conseiller à la Cour royale et responsable de l'Autorité générale du divertissement saoudienne, avait lancé une vente aux enchères caritative. En jeu: un billet pour le match assorti d'avantages VIP tels que des séances de photos avec les joueurs et l'accès aux vestiaires.



Les enchères, qui ont débuté à 1 million de riyals saoudiens (245.000 euros), se sont achevées par une offre à 10 millions de riyals (2,4 millions d'euros) formulée par un magnat de l'immobilier, Mushref al-Ghamdi.



Le match sera le premier de Cristiano Ronaldo dans le royaume saoudien depuis sa signature à Al-Nassr fin décembre. Il précédera ses débuts en championnat, prévus dimanche. Le quintuple Ballon d'or âgé de 37 ans, qui s'est engagé pour deux ans et demi avec Al-Nassr, touchera 200 millions d'euros et autant pour être le futur ambassadeur de la probable candidature saoudienne à la Coupe du monde 2030.



Outre Ronaldo, la sélection de joueurs d'Al-Nassr et Al-Hilal comprendra notamment Salem Al-Dawsari, auteur du but victorieux lors de succès surprise de l'Arabie saoudite face à l'Argentine pendant le Mondial au Qatar. En face, le PSG se présentera entre autres avec le champion du monde argentin Lionel Messi, le vice-champion du monde français Kylian Mbappé et le demi-finaliste marocain Achraf Hakimi.