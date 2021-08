Messi fait ses adieux au Barça, mais "rien n'est signé" avec le PSG (VIDÉO)

C'est un Lionel Messi en larmes qui a donné une conférence de presse très attendue ce dimanche à Barcelone.



A 34 ans, l'attaquant argentin a confirmé son départ du club catalan, avec qui il a gagné 4 ligues des champions et 10 championnats d'Espagne, faute d'accord pour prolonger son contrat.



Si l'été dernier, le sextuple Ballon d'Or s'était posé beaucoup de questions sur son avenir sous le maillot blaugrana, il semblait cette fois décidé à rester dans "son club de toujours".





Lionel Messi : "Cette année, ma famille et moi-même étions convaincus que nous allions rester dans ce qui est notre maison. Mais malheureusement, aujourd'hui, je suis ici pour vous dire au revoir après tant d'années, après une grande partie de ma vie. Je n'avais que 13 ans quand je suis arrivé ici."



Durant sa conférence de presse donnée au Camp Nou, Lionel Messi n'a pas voulu dévoiler quelle serait sa prochaine destination.



Avant de recevoir l'accolade de ses coéquipiers, et notamment d'Antoine Griezmann, il s'est contenté de dire que rejoindre le Paris Saint-Germain était "une possibilité", mais que "rien n'était signé".