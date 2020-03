Mesures prises par le Président Macky Sall contre le Coronavirus ,La coalition ADIANA du ministre Thierno lo salue...

Communiqué: L'APD et le coalition ADIANA saluent les mesures prises par le Président Macky SALL pour faire face au Coronavirus. Le Président Macky SALL vient de montrer encore une fois toute sa diligence lorsqu'il s'agit de la sécurité de ses concitoyens. La coalition ADIANA dirigée par le ministre Thierno LO,appelle de ce fait à une forte cohésion nationale pour l'éradication dans les meilleurs délais du covid 19. A cet effet, la coalition ADIANA invite au respect strict de ces mesures dans tout le territoire national et lance un appel à tous les militants pour le respect des interdictions et mesures de prevention. Ensemble nous vaincrons, Vive le Senegal !