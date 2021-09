Météo : l’Anacim annonce des activités pluvio-orageuses sur tout le pays, ce vendredi

L’après-midi de jeudi sera favorable à des activités pluvio-orageuses qui vont toucher l’ensemble du pays durant la journée de vendredi, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), à travers un communiqué.

‘’Le temps restera plutôt stable pour les prochaines 24h et ce sera en fin d’après-midi du jeudi que les conditions atmosphériques redeviendront favorables à des développements d’activités pluvio-orageuses qui intéresseront d’abord l’Est du pays, puis se généraliseront sur l’ensemble du territoire tout au long de la journée du vendredi’’, indique-t-elle dans une prévision pour les trois prochains jours.

Le temps restera chaud avant une baisse des températures journalières en fin d’échéance, ajoute-t-elle dans cette prévision dont la validité commence à partir de ce mercredi minuit.

Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur ouest à sud-ouest et d’intensité faible à modérée.



































