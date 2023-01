Meurtre d'une franco-sénégalaise à Somone: les tueurs présumés arrêtés !

Elle avait la soixantaine, et vivait tranquillement à Somone, depuis moins d’une dizaine d’années. Hélas, Béa, comme l’appelle son voisinage, a été lâchement agressée et tuée dans son domicile. Ses meurtriers viennent d’être alpagués.



La Gendarmerie nationale a procédé à l'arrestation des deux (02) présumés meurtriers de la dame franco-sénégalaise retrouvée sans vie dans son domicile au quartier « les Aigrettes » à Somone dans le département de Mbour.



En effet, la victime avait été retrouvée morte chez elle, attachée, bâillonnée et le visage couvert par un morceau de tissu, renseigne la Gendarmerie.



«Une enquête a été immédiatement ouverte par le Haut-commandement et confiée à la Brigade de recherches de Mbour. Les investigations ont vite permis d'identifier et d'interpeller deux (02) jeunes individus trouvés en possession d'objets attestant leur implication dans cette affaire », indiquent les pandores.



Les deux individus seront présentés aux autorités judiciaires compétentes dès la clôture de l'enquête.











































igfm