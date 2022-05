Meurtre de Kiné Gaye : L’arme du crime saisie, plus d’un million F CFA découvert chez lui, Khassim Ba passe aux aveux !

Il n’aura fallu que quelques petites heures pour les redoutables éléments de la Sûreté urbaine (Su) du Commissariat central de Dakar, pour mettre la main sur le principal suspect dans l’affaire Fatou Kiné Gaye, gérante d’un point de transfert d’argent à Pikine Rue 10 tuée, vendredi. Khassim Ba, qui était le superviseur de la victime, et chargé de la collecte de fonds au sein de l’entreprise EMS, est d’ailleurs passé aux aveux. Dénouement prévisible puisque tous les indices pointent en sa direction.



Tout d’abord les déclarations de Mansour Sy, propriétaire de l’agence EMS, et de certains témoins qui parlent d’un manque de 3,5 millions FCFA dans les caisses. Une perquisition effectuée à son domicile a permis aux limiers de saisir une somme de 1.900.000 FCFA représentant une partie du montant volé à l'agence EMS. Il a confié avoir subtilisé cet argent à cause d’un besoin urgent d'argent pour les besoins de son baptême L’arme du crime, les habits et les chaussures qu’il portait le jour des faits ont été également découverts sur place.



Notre informateur renseigne que le sieur Ba sera probablement déféré au parquet, demain lundi. L'infraction d'assassinat commis avec barbarie a été retenue contre lui.



































seneweb