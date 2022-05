Meurtre de Kiné Gaye : L’épouse de Khassim Ba récupérée par son père qui craint des représailles

Le papa de l’épouse de Khassim Ba a débarqué au domicile conjugal de celle-ci et l’a purement et simplement récupérée avant de l’amener chez lui.



D’après le quotidien Les Échos qui vend la mèche dans son édition de ce mercredi, certaines personnes ignorent les raisons du beau-père du superviseur et collecteur de fonds.



Toutefois, des gens soutiennent que le papa redoute des représailles contre sa fille de la part des membres de la famille de la défunte et d’individus malintentionnés dans le quartier.