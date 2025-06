Meurtre de Modou Mbacké NDIAYE : « Billy Boy », le sixième élément du gang, piégé sur un rendez-vous amoureux

C’est au bout d’une filature minutieuse que la police de Yeumbeul a mis la main sur M. ND., alias « Billy Boy », 23 ans, dernier suspect recherché dans l’affaire du braquage mortel de Modou Mbacké NDIAYE, convoyeur de fonds aux Établissements Abdou Aziz Diop.



L’arrestation s’est déroulée dans une auberge de Sicap Mbao, cadre inattendu pour la fin de cavale du jeune carreleur. Selon Les Échos, les enquêteurs avaient été informés d’un rendez-vous galant que le fugitif devait avoir avec sa petite-amie. Ils ont suivi discrètement cette dernière depuis son domicile à Boune village, tendant une « embuscade » dès leur arrivée sur les lieux.





Pris sur le fait, « Billy Boy » avait sur lui trois comprimés d’ecstasy et une somme de 85 000 francs CFA. D’abord dans le déni, il a tenté de nier toute implication dans l’attaque. Mais confronté aux images de vidéosurveillance de la scène du crime, il a fini par passer aux aveux.



Toujours selon Les Échos, le suspect a reconnu avoir porté les coups de couteau fatals au convoyeur avant de s’emparer de la sacoche contenant 8 millions de francs CFA. Le butin a ensuite été partagé entre les membres du gang ; lui-même aurait touché 1,3 million de francs, utilisé notamment pour s’acheter des vêtements et un iPhone. Après le braquage, les malfaiteurs s’étaient éparpillés entre Bambilor, Lac Rose et Sangalkam, échappant temporairement aux recherches. Ils auraient été hébergés par un certain Ameth, actuellement en fuite. Sa femme, en revanche, a été interpellée pour les besoins de l’enquête.



Un autre membre de la bande, Ch. BA alias « Baleine », déjà incarcéré, sera extrait de prison pour une confrontation avec « Billy Boy ». Pendant ce temps, la traque se poursuit pour retrouver Dieng Salla, désigné comme l’un des principaux complices, toujours en cavale. L’enquête suit son cours, déterminée à faire tomber l’intégralité du gang impliqué dans cette affaire.















































walf