Meurtre: ils jouaient au couteau se disant invulnérables, Dieng tué par son camarade

S. Dieng a été tué par son camarade au quartier HLM à Touba. La victime et son camarade talibé jouaient au couteau, se disant invulnérables.



Le défunt talibé a lancé un défi à son camarade. Ce dernier a malheureusement donné le coup fatal à son ami. La dépouille mortelle a été déposée à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni.



La gendarmerie a ouvert une enquête. Le présumé meurtrier a été arrêté et placé en garde-à-vue. Il s’agit de la 4e victime en l’espace de 4 mois à Touba Mosquée, Ndiémé et Darou Salam.



Ces meurtres sont liés au phénomène de potion magique ou gris-gris ( Toul en ouolof: ndlr) censé rendre la personne qui la boit ou qui le porte, invulnérable.





















LERAL