Mimi Touré après son vote : "j’invite tous les électeurs à aller voter car la démocratie se nourrit de la participation citoyenne"

Aminata Touré, membre de la coalition Pastef, a accompli son devoir citoyen, ce dimanche 17 novembre 2024, en votant dans le centre de vote traditionnel de l’école primaire de Kanak, à Kaolack, un lieu qui résonne profondément dans son histoire personnelle. "C’est toujours avec beaucoup d’émotion que je viens ici, dans l’école où j’ai fait mes premiers pas", a-t-elle déclaré, soulignant l’importance symbolique de ce moment.

Tout en saluant la sérénité de l’opération électorale, Aminata Touré a invité les Sénégalais à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique. "Il est trop tôt pour parler d’autoparticipation, mais j’appelle tous les électeurs à venir voter, car la démocratie se nourrit de la participation citoyenne", a-t-elle insisté. Selon elle, la légitimité des élus dépendra de la participation de la majorité des citoyens, ce qui est essentiel pour garantir une représentation véritablement démocratique à l'Assemblée nationale.

Elle a également exprimé sa satisfaction quant au calme observé pendant le déroulement des élections, soulignant que la démocratie sénégalaise se distingue par sa "civilité politique". "Les violences, bien qu’elles aient marqué la campagne, sont une exception et, comme nous l’avons vu, elles ont été rapidement maîtrisées", a-t-elle déclaré, tout en félicitant les forces de sécurité pour leur intervention efficace.

Aminata Touré a également insisté sur l’importance d’un environnement politique apaisé, appelant à la réconciliation et à la bienveillance entre les acteurs politiques. "La politique ne doit pas être un terrain de violence. Nous sommes avant tout voisins, parents, amis. Ce n’est pas la politique qui doit diviser notre pays", a-t-elle rappelé, ajoutant que la violence n’a pas sa place dans le processus démocratique sénégalais.

La membre de PASTEF a également évoqué l’importance des thèmes centraux qui guideront l’action politique après ces élections législatives. Elle a notamment mis l’accent sur les priorités du programme de son coalition : l'industrialisation du pays, le soutien à l’agriculture, l’emploi des jeunes, la sécurité, ainsi que les questions relatives aux femmes, aux personnes âgées, à la santé et aux infrastructures. "La politique doit se concentrer sur les urgences nationales", a-t-elle conclu.

Enfin, Aminata Touré a adressé un hommage à la presse, qu'elle a félicitée pour son professionnalisme et son travail impartial tout au long de la campagne électorale. "Le journalisme, c’est aussi s’intéresser aux enjeux économiques et sociaux. La politique ne doit pas être le seul sujet d’actualité", a-t-elle souligné, appelant les journalistes à continuer à couvrir les grands enjeux de développement du pays dans les mois à venir.



















































































dakaractu