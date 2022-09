Mimi Touré sort du bois ! Si elle avait été promue au perchoir aurait-elle contesté la possibilité d’un 3ème mandat pour Macky ?

C’est une Aminata Touré résolument offensive qui s’est adressée cet après-midi à la presse. Tout le Sénégal l’attendait au tournant, et elle a fini par déblatérer.



Elle affirme ainsi qu’elle avait trouvé un accord avec Macky Sall pour le poste de président de l’Assemblée nationale avant de m’engager pour le parrainage et prendre la tête des candidats de la coalition Benno.



Mais, le 12 septembre dernier, lors de l’installation du bureau de l’Assemblée, il l’aurait appelé à 9h 26 pour lui dire qu’il avait changé d’avis, 17 mn avant que ses émissaires ne délivrent son message aux députés de la majorité.

« Pendant 10 ans, j’ai avalé plein de couleuvres. Mais j’ai accepté à cause des missions importantes qui m’avaient été confiées parce que je travaille pour le Sénégal et les Sénégalais. J’ai refusé plusieurs propositions pour travailler encore dans le système des Nations-Unies et même Macky m’a fait des propositions alléchantes mais j’ai décliné. Je n’ai pas cheminé avec lui pour des sinécures mais pour mon pays. N’oubliez pas que j’étais fonctionnaire internationale avant d’accepter de venir servir mon pays aux côtés de Macky » dit-elle avec emphase.

Sauf que si elle avait été choisie pour occupe le perchoir, il est évident qu’elle n’aurait pas effectué cette sortie qui ne l’honore pas. Lorsque l’on est un homme ou une femme d’Etat, on n’agit pas sur des états d’âmes.

Elle précise cependant ce que tout le monde subodorait :

« Mon seul problème avec Macky c’est la question du troisième mandat qui est impossible juridiquement et moralement. Si ‘avais accepté la possibilité d’un 3ème mandat je serai aujourd’hui présidente de l’Assemblée nationale.

Quand j’ai accepté de venir travailler avec Macky Sall c’était surtout pour combattre le 3ème mandat de Wade. C’est lui qui avait annoncé qu’il ne fera que deux mandats. Il doit respecter sa parole, surtout maintenant qu’il est président en exercice de l’UA, il doit donner le bon exemple.

Dans 15 mois, il devra partir, quoiqu’en pensent ses affidés. Il doit quitter par la grande porte. Ils vont tenter de m’exclure de l’assemblée mais juridiquement ils n’auront aucun argument et n’obtiendront pas gain de cause ».



Pour être crédible, elle aurait dû véritablement démissionner de son poste de député. En se mettant à l’écart et en refusant de rendre le tablier, elle trahit tous les électeurs de Benno qui avaient cru en sa loyauté. C’est donc clair qu’elle n’a pas la probité dont elle se prévaut.

Car, Mimi est elle-même obnubilée par l’élection présidentielle de 2024. Pour tout dire, elle aspire à devenir la première femme à diriger le Sénégal en tant que Présidente de la République.

Mais de quelle valeur, de quelle probité pourra-t-elle se prévaloir pour cela ? Comment peut-elle vomir aujourd’hui tout ce qu’elle avalé pendant une décennie ? Si elle avait été choisie pour occuper le perchoir, il est certain qu’elle ravalerait ses ambitions présidentielles.

Directrice de campagne de Macky en 2012, ministre de la Justice, Premier ministre… que veut-elle de plus ?

Elle vient de le révéler aujourd’hui : Un journaliste a dit que chaque fois que je me regarde dans le miroir en faisant ma coiffure, je pense à 2024. C’est vrai, et aujourd’hui encore j’y pense plus intensément.

Pauvre rêveuse ! Elle pense que, comme elle le dit, elle aura la bénédiction des chefs religieux à qui elle compte rendre visite pour les informer de sa folle ambition. Si elle pense que cela suffira à la faire élire, elle se met profondément le doigt dans l’œil car les Sénégalais n’oublient sa méchanceté, surtout lorsqu’elle s’est échinée à envoyer Karim Wade à la guillotine. C’est cette même méchanceté qui l’a poussé à trahir Macky juste pour un poste qu’elle croyait mériter et qui lui a échappé. Tout le reste n'est que légende!





