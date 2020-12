«Mimi ce ne sont pas des questions de poste qui l’intéressent à ce point»

«Vous avez en face de vous un chômeur. Aliou Sall est un cadre du parti membre du secrétariat national qui n’a pas une position bien déterminée suite à sa démission du Cdc. Est-ce-que je dois dire que moi je ne suis pas Dg ministre donc je vais être frustré? Non.

En politique il faut qu’on accepte, aussi de militer même après avoir tout un cursus, d’avoir de la légitimité, sans forcément avoir une responsabilité surtout quand on a eu à occuper des positions importantes dans ce pays.

Je connais un peu Aminata Touré je sais que ce ne sont pas des questions de poste qui l’intéressent à ce point, peut-être qu’elle a des idées qui peuvent être contraires à l’idée de la majorité dans notre parti, mais ce n’est pas encore arrivé à un certain niveau d’antagonisme."

Depuis son limosage de la tête du Conseil économique et social, Aminata Touré a repris sa libéreté de ton, s’éloignant officieusement ligne du parti présidentiel. Dans le grand jury de la Rfm, Aliou Sall a donné son avis sur l'attitude de l'ancien premier ministre