Mimi sur la candidature de Macky à l’ONU : « Ce n’est pas moi qui décide »

Longtemps à la pointe du combat contre une éventuelle accession de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU, Aminata Touré semble aujourd’hui avoir mis de l’eau dans son vin. Interrogée par Russia Today sur cette candidature, l’ancienne Première ministre, autrefois très offensive sur le sujet, a cette fois choisi la retenue. « J’ai exprimé mon opinion sur ce sujet il y a bien longtemps et je n’y reviendrai pas », a-t-elle déclaré, refusant de relancer une polémique qu’elle avait pourtant largement alimentée ces derniers mois.



Cette prudence tranche avec ses précédentes prises de position, où elle contestait ouvertement la légitimité de son ancien mentor à briguer les plus hautes fonctions internationales. Relancée sur l’intérêt de voir un Sénégalais diriger l’ONU, Mimi Touré a répondu avec une pointe d’ironie : « Une Sénégalaise ou une femme, ce serait bien aussi ! »



L’ancienne directrice de campagne de Macky Sall en 2012, devenue par la suite l’une de ses plus farouches opposantes, a surtout cherché à déplacer le débat vers les préoccupations économiques et sociales du moment. Selon elle, les Sénégalais sont davantage préoccupés par l’emploi des jeunes, les défis économiques et les négociations financières en cours que par les ambitions internationales de l’ex-chef de l’État. Une manière, sans doute, d’enterrer provisoirement un dossier sur lequel elle s’était jusque-là montrée particulièrement combative. Et de conclure : « Ce n’est pas moi qui décide. »

























































walf