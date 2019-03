Ministère de l’Agriculture : Barrow échoue à faire revenir Omar Amadou Jallow

Ousainou Darboe ainsi que deux membres de son parti ont été limogés du gouvernement gambien par le président Adama Barrow. Qui s’est aussitôt lancé dans ce qui doit être leur remplacement.



La vice-présidence qu’occupait le chef du Parti démocratique unifié, est confiée au ministre de la Santé, le Dr Issatou Touray alors que le ministère du Commerce que gérait Amadou Sanneh est confié à Lamin Job.



Pour le département de l’agriculture momentanément rattaché au département de la Pêche sous la houlette de James Gomes, le président Barrow avait pensé à Omar Amadou Jallow plus connu sous le surnom d’OJ, mais il devra prendre son mal en patience.



Pressenti à ce poste qu’il a eu à occuper avant l’avènement de Yahya Jammeh et après la chute de ce dernier en décembre 2016, il aurait tout simplement décliné l’offre de Barrow, révèle Freedomnewspaper.



Le président du Parti progressiste du peuple (PPP) a dit au Pasteur Francis Forbes, mandaté par Barrow, qu’il n’était pas intéressé par un retour au gouvernement.



Pour rappel, Jallow a été limogé en juin 2018 suite à la publication d’une enquête relative à un contrat d’engrais toxique dans laquelle son ministère était impliqué. Il s’était lavé à grande eau et avait dans la foulée accusé Adama Barrow d’avoir un parti pris pour le Parti démocratique unifié (PDU) dont il vient de défenestrer les membres.





dakaractu