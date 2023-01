Ministère de l'urbanisme du logement et l'hygiène publique : 23 agents décorés dans les différents ordres nationaux

Le ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique a procédé ce mardi 03 Janvier à la cérémonie de présentation des vœux au personnel dudit ministère. Profitant de cette traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du nouvel an, le président de la République a rendu hommage à 23 travailleurs méritants qui se sont distingués à travers “leurs parcours professionnels, leurs qualités et les services rendus à la Nation parfois même au prix de grands sacrifices ou de douloureuses renonciations.”



Le ministre Abdoulaye Seydou Sow venu présider ladite cérémonie renseigne que le sens de la cérémonie c’est aussi de développer l’émulation. Que chacun parmi vous se batte pour demain arriver à cette fin au grand bénéfice du secteur et du pays de manière générale.” Le ministre a invité également les agents de ce département à s’inspirer de ces récipiendaires et à demeurer “les portes étendards de cette administration tournée résolument vers la performance dans l’orthodoxie et le respect des principes sacro saints qui le régissent.” a-t-il dit.



Cette cérémonie constitue également une occasion pour communiquer sur les grandes réalisations du ministère durant l’année écoulée. "Je voudrais vous exprimer, ici, toute ma satisfaction pour les résultats obtenus durant l’année écoulée et que Monsieur le Secrétaire général l’a si longuement rappelé dans son allocution avec une forte contribution des structures placées sous la tutelle technique du ministère, je veux nommer la SN HLM, la SICAP, l’ACBEP, le FHS, la SAFRU et la SONAGED.2

«Je demeure convaincu, que nous pouvons faire plus au regard de la qualité des ressources humaines dont regorge le département, mais aussi et surtout, de l’appui considérable et constant du Président Macky Sall et du Chef du Gouvernement Amadou BA. Je vous encourage à rester mobilisés et à poursuivre cet engagement au service de notre pays résolument tourné vers l’émergence." conclut le ministre Abdoulaye Seydou Sow.







































dakaractu