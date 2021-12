Mme le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall communie avec les jeunes Layènes

Mme Néné Fatoumata TALL, Ministre de la Jeunesse a présidé ce samedi 25 décembre 2021 à Cambérène, la 28e édition de l’Appel de la Jeunesse layenne.

Cette activité, initiée par Chérif Ousseynou Laye (RTA) depuis près de 3 décennies et inscrite en bonne place dans l’agenda religieux de la communauté layenne, se veut un moment privilégié de rappel des valeurs ô combien importantes enseignées et léguées par nos vénérés chefs religieux dont Seydina Limamoulaye Al Mahdi, père fondateur de cette confrérie.

Dans son allocution, Mme le Ministre de la Jeunesse, au nom de Son Excellence le Président Macky SALL, s’est dite réjouie et honorée de communier avec la jeunesse layenne, non sans magnifier leur engagement à travers l’association « Farrlou ci diiné dji », partenaire traditionnel du Ministère de la Jeunesse, par rapport aux actions citoyennes qu’elle continue de mettre en œuvre au service de la communauté.