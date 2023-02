Modernisation de la capitale de la Tidjaniya : Macky Sall rêve de bâtir Tivaouane à l’image de Médine

Le Programme de modernisation des cités religieuses du président Macky Sall a changé le visage de l’ensemble des foyers religieux du pays. Pour Tivaouane, il concerne le complexe Serigne El Hadj Malick Sy : 2,8 milliards F CFA pour doter Tivaouane d’une capacité d’accueil qui lui faisait défaut ; la résidence des hôtes (1 741 m²) : bâtiment R+1 composé de 9 salons de réception, 72 chambres portant ainsi la capacité d’accueil à 144 lits, en plus des 9 suites présidentielles ; une esplanade et des allées intérieures : 04 unités de 18 chambres chacune s’articulant autour d’un patio central sur 3 niveaux (Rdc+2 étages. Une salle polyvalente surplombe l’ensemble, offrant une vue panoramique sur le complexe, la Zawiya et la grande mosquée depuis quatre terrasses périphériques sur 750 m² ; 2 salles de conférence : une de 3 000 places et une autre de 520 places ; une salle de banquet d’une capacité de 300 places ; la construction de 18 logements, dont 2 suites présidentielles ; l’aménagement de l’esplanade de la mosquée Seydi Ababacar Sy.































































seneweb