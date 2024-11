Modernisation de la surveillance douanière- Lancement d’un nouveau système de suivi électronique des marchandises en transit

Les Douanes sénégalaises viennent de procéder au lancement officiel d’un nouveau système de surveillance électronique des marchandises en transit dénommé Tracking des Opérations du Transit interne des Expéditions (TOP-TIE). Ledit système permet aux agents des Douanes d’assurer un suivi efficace, à distance et en temps réel, des transports de marchandises en transit ou en réexportation grâce à des balises GPS. L’outil présente plusieurs avantages parmi lesquels on peut citer notamment :



• une efficacité dans la lutte contre les déversements frauduleux de marchandises;

• une meilleure sécurisation des recettes douanières ;

• une possibilité réelle de sauvegarder les biens des opérateurs économiques ; et

• une rationalisation des escortes physiques.



La célérité née du Tracking des Opérations du Transit interne des expéditions (TOP-TIE) aura également un impact positif certain sur la compétitivité du Port de Dakar et l’environnement des affaires au Sénégal.



La cérémonie officielle de lancement de (TOP-TIE) a eu lieu ce mardi 12 novembre 2024 au Mole 8 du Port de Dakar sous la présidence du Directeur régional des Douanes de Dakar-Port, le Colonel Ibrahima FAYE.



Il avait à ses côtés le Chef de la Division de la Communication et des Relations publiques, le Commandant Mouhamed NIANG, le Chef du Bureau Transit, Transbordement et Réexportation (BTTR), le Lieutenant-colonel Mamadou DIAMÉ et le partenaire stratégique du programme, la Société GSO représentée par son Directeur du Département Scanner-Tracking, Assane GUÈYE.



L’événement a réuni une centaine de partenaires, parties prenantes et services des Douanes. Il s’agit du Port autonome de Dakar, de la Communauté des Acteurs portuaires (CAP Sénégal), des Associations des commissionnaires en Douanes dont le Conseil de Discipline, des Syndicats de transport routier, des Sociétés concessionnaires entre autres. Les partenaires maliens étaient fortement représentés à la cérémonie.



La Représentation des Douanes maliennes, la Direction des Entrepôts maliens au Sénégal, le Conseil des Chargeurs ainsi que les représentants des transitaires et transporteurs du Mali ont, tous, fait le déplacement.



Pour rappel, la mise sur pied du Tracking des Opérations du Transit interne des Expéditions entre dans le cadre du Programme de Modernisation de l’Administration des Douanes dont l’ambition est de révolutionner l’exécution du service par la dotation de moyens et le déploiement de systèmes automatisés de dernière génération en direction des unités de surveillance et de dédouanement.



Pour cette première phase, la mise en production de TOP-TIE concerne le corridor Dakar-Kidira.



Il sera progressivement implémenté sur les corridors menant vers les différents pays limitrophes.