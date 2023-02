Modou Lo sermonne les politiques : « Ngour Yalla mokày Dioxé… Si vous semez le chaos dans ce pays, vous ne serez pas épargnés… »

Les personnalités politiques, culturelles et religieuses ne sont pas les seules à porter un message d’apaisement dans ce contexte politique tendu. Les sportifs sont aussi attendus pour se prononcer sur la situation du pays car, étant également des porteurs de voix.



Hier, au cours du face à face entre Modou Lô et Boy Niang 2, les hommes politiques ont reçu un nouveau message dans le sens de la responsabilité face à la quête du pouvoir. C’est la tête de file de l’école de lutte « Rock Energie » qui interpelle les acteurs : « Le pays nous appartient tous.



C’est notre devoir de lancer un message de sensibilisation en tant que porteur de voix. Nous sommes dans le pays de la Téranga et nous n’avons jamais vécu ce genre de tensions. Il est temps que les hommes politiques se ressaisissent car ils seront les premiers à payer le prix de leurs agissements », interpelle le lutteur des Parcelles Assainies.



Modou Lo, d’inviter les acteurs politiques à penser que le pouvoir n’est pas éternel et que celui qui aura la lourde tâche de diriger le pays, doit travailler pour y parvenir de manière responsable, dans le calme, la stabilité et la sérénité.