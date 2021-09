Mœurs: Le charlatan "envoûte", viole, enceinte et tente de faire avorter sa cliente mariée à...

Selon Libé, pour "aider" A.Diop, qui ne pouvait pas avoir d'enfant après 10 ans de mariage, Bouba Souaré l'envoûte" et la viole à trois reprises.



Et le mis en cause d'en rajouter une couche: "c'était pour faire sortir les djinns qui étaient dans son ventre".



A moins d'un miracle mystique, l'on verra mal comment Baba Souaré va se sortir de ce pétrin qui lui coûtera certainement un long séjour carcéral.