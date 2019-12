Mohamed Salah : "C'est Sadio Mané qui mérite le ballon d'Or"

Dakarposte tient de ses radars fureteurs que Mohamed Salah a laissé entendre:

" je dois être honnête et reconnaître que c'est Sadio Mane qui a mérité ce ballon d'Or, Messi ne le méritait pas, l'acte posé par la FIFA est une très grande injustice, c'est l'injustice du siècle"



Pour ceux qui l'ignorent encore, le Ballon d'or est une récompense attribuée au meilleur joueur de football de l'année.



Créé en 1956 par le magazine France Football, ce titre est, à l'origine, attribué au meilleur joueur disposant d'une nationalité européenne évoluant dans un championnat européen. De 1995 à 2006, le « Ballon d'or » est attribué au meilleur joueur évoluant dans un championnat européen sans distinction de nationalité. Depuis 2007, il récompense le meilleur joueur au monde, c'est-à-dire sans distinction de championnat ni de nationalité.



Appelé "Ballon d'or France Football" à sa création, le trophée est alors attribué par un jury international composé de journalistes spécialisés. En juillet 2010, il fusionne avec le titre de Meilleur footballeur de l'année FIFA pour devenir le « FIFA Ballon d'or », attribué par des capitaines de sélections nationales, des sélectionneurs et des journalistes. En septembre 2016, France Football et la FIFA décident d'arrêter leur partenariat pour l'attribution du Ballon d'or, celui-ci revient donc à son créateur historique1. Les votes ne seront attribués que par des journalistes internationaux.



Pour rappel, le 2 décembre 2019, Lionel Messi a remporté son 6ème Ballon d’Or. De nombreuses stars du football étaient réunies au théâtre du Châtelet à Paris pour assister à la 63e édition du Ballon d'or.



Cette année, pour 2019, c'est donc une nouvelle fois Lionel Messi qui s'est hissé en tête du classement, remporté le prestigieux prix pour la sixième fois de sa carrière. En 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015, le footballeur international argentin, qui évolue au FC Barcelone depuis 2004, avait déjà décroché la première place.



Pour cette ultime consécration, le sportif de 32 ans était entouré de son épouse Antonella Roccuzzo, sublime en robe décolletée, et de leurs deux enfants aînés, Thiago (7 ans) et Mateo (4 ans). Leur petit dernier, Ciro (né en mars 2018), était logiquement absent des festivités.



D'autres vedettes du ballon rond étaient présentes à cette nouvelle édition présentée par Didier Drogba et Sandy Heribert. Kylian Mbappé (6e du classement) était venu avec son petit frère Ethan et de jeunes membres de Premiers de cordée, association qu'il parraine depuis 2017 et qui a pour mission de proposer des initiations sportives aux enfants hospitalisés ainsi que des actions de sensibilisation au handicap à l'intention des scolaires, des collectivités et des entreprises.



Il y avait également Antoine Griezmann, Virgil van Dijk (2e), Alisson Becker (7e), Robert Lewandowski (8e), Wendie Renard (6e) et Dzsenifer Marozsan (10e), pour ne citer qu'eux.



Le palmarès du Ballon d'or 2019



Ballon d'Or masculin



1. Lionel Messi (ARG/FC Barcelone) GAGNANT



2. Virgil van Dijk (NED/Liverpool)



3. Cristiano Ronaldo (POR/Juventus Turin)



4. Sadio Mané (SEN/Liverpool)



5. Mohamed Salah (EGY/Liverpool)



6. Kylian Mbappé (FRA/PSG)



7. Alisson Becker (BRE/Liverpool)



8. Robert Lewandowski (POL/Bayern Munich)



9. Bernardo Silva (POR/Manchester City)



10. Riyad Mahrez (ALG/Manchester City)



Ballon d'Or féminin



1. Megan Rapinoe (USA/Reign FC) GAGNANTE



2. Lucy Bronze (ENG/Lyon)



3. Alex Morgan (USA/Orlando Pride)



4. Ada Hegerberg (NOR/Lyon)



5. Viviane Miedema (NED/Arsenal)



6. Wendie Renard (FRA/Lyon)



7. Sam Kerr (AUS/Chicago Red Stars)



8. Rose Lavelle (USA/Washington Spirit)



9. Ellen White (ENG/Manchester City)



10. Dzsenifer Marozsan (GER/Lyon)



Trophée Kopa



(meilleur joueur de l'année civile âgé de moins de 21 ans au 31 décembre)



1. Matthijs de Ligt (NED/Ajax Amsterdam puis Juventus Turin) GAGNANT



2. Jadon Sancho (ENG/Borussia Dortmund)



3. Joao Felix (POR/Benfica puis Atlético de Madrid)



Trophée Yachine



(meilleur gardien, nouvelle récompense)



1. Alisson Becker (BRE/Liverpool) GAGNANT



2. Marc-André ter Stegen (GER/FC Barcelone)



3. Ederson (BRE/Manchester City)