Moins d'embouteillages et de pollution à Dakar: Ces autres aspects positifs du Gamou

A quelques heures du Gamou qui n’avait pas eu lieu depuis 2 ans, pour cause de Covid-19, les routes de Dakar sont un peu plus aérées. Selon certains, il n’y pas beaucoup d’embouteillages, donc moins de pollution.

A Ouest Foire, les passants disent que "quelque part, c'est bien, parce que la pollution atmosphérique et industrielle tuent à petit feu. Donc, pendant au moins deux jours, la qualité de l'air sera au top et comportera moins de risques pour les personnes vulnérables", avancent-ils.

Cependant, ils estiment et se demandent même si certains véhicules passent les visites techniques, du fait de la quantité de fumée qu'ils dégagent. Ils appellent les chauffeurs à entretenir correctement leurs véhicules, pour diminuer le taux de pollution.