Mondial 2022 : Qatar, là où le soleil se lève à 5 heures du matin et le litre d’essence coûte 350 F Cfa

Le pays organisateur de la coupe du monde 2O22 présente des particularités notamment sur le climat, la température entre autres. En effet le Qatar est un pays très chaud, c’est la raison qui a poussé la Fifa à tenir la compétition en novembre et décembre. Malgré tout, le thermomètre atteint les 32° à 11 heures du matin à Doha.



Heures de prière



Avec un décalage horaire de 3 heures de temps avec le Sénégal, la capitale qatarie, le soleil se lève à 5 heures 50 mn du matin et se couche à 16 heures 46. Ce qui a une répercussion sur les heures de prières. Celle du matin est effectuée à 5h52, le Dohr (Tisbar) à 11h30, l’Asr (Takussan) à 14h 24, Maghrib (Timis) à 16 heures 46 et le Isha (Gué) à 18 heures 16 mn.



Internet trop cher



Avec la coupe du monde, le Qatar offre des gratuités pour certains services notamment le transport dans les bus et le métro pour les détenteurs de la carte Hayya. Mais si le transport est gratuit avec certains moyens de déplacement, Internet est trop cher dans ce pays. 20 Go de connexion coûtent 200 Riyal qatari (environ 34500 F Cfa). Si l’eau et l’électricité sont aussi gratuites pour les résidents de Qatar, la nourriture est un peu aussi chère au Qatar.



L’essence coule à flot

Le pays organisateur du mondial 2022 est une vraie zone pétrolifère, en atteste le prix de l’essence dont le litre est vendu à 2 Riyal (346 F Cfa). Pourtant ce prix est considéré comme excessif par certains résidents, car il y a quelques années le litre d’essence se vendait à 0,5 riyal (moins de 100 F Cfa).



Les infrastructures sportives du mondial imprimées sur les billets de banque



La promotion de la coupe du monde se fait dans tous les secteurs au Qatar, partout la ville de Doha, la capitale du Qatar, les images du trophée de la plus prestigieuse du football et des infrastructures sont visibles dans plusieurs endroits. Certaines (stades, hôtel, immeubles…) sont même imprimées sur les billets.















































SENEWEB