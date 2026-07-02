Mondial 2026 – À la question : qu’est-ce qui est devant nous ? Pape Thiaw répond « Il faut regarder de l’avant » !

En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur Pape Thiaw a été interrogé sur la suite et sur ce qui attend désormais la sélection nationale. Fidèle à son approche tournée vers la reconstruction, il a livré un message clair.



« Il faut regarder de l’avant. Il faut bien étudier, bien regarder pour savoir ce qui n’a pas marché. Pour essayer de changer ça pour la prochaine fois », a-t-il déclaré.



Dans un moment marqué par la déception, le technicien sénégalais appelle à prendre du recul pour analyser les manquements et éviter de répéter les mêmes erreurs. Une posture de lucidité, alors que les Lions quittent la compétition dès les huitièmes de finale.



La question est de savoir maintenant si Pape Thiaw restera à la tête de la sélection nationale du Sénégal ?























































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