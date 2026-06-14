Mondial 2026 : La ministre Djiréye Clotilde Coly débarque dans la tanière des Lions au New Jersey

La successeure de Khady Diène Gaye a été accueillie au camp de base de l’équipe nationale du Sénégal par des membres de la Fédération sénégalaise de football FSF ainsi que par le staff technique dirigé par Pape Thiaw.



Cette visite de terrain intervient à 72 heures du premier match des Lions dans ce Mondial 2026. Objectif affiché : témoigner le soutien du gouvernement et galvaniser le groupe avant l’entrée en lice.



Pour rappel, le Sénégal débutera son tournoi ce mardi 16 juin à 19h GMT face à la France. Une affiche historique, 24 ans après le 1-0 de 2002 à Séoul qui avait lancé l’épopée des quarts de finale.



La présence de Djiréye Clotilde Coly au New Jersey envoie un signal fort : l’État est derrière ses champions d’Afrique. Les Lions peuvent compter sur le soutien des plus hautes autorités pour défendre leur statut sur la scène mondiale.

































































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