Mondial 2026 – Pape Gueye contredit Pape Thiaw sur son remplacement : « J’étais bien physiquement, personne n’est venu me demander… »

Au coup de sifflet final, Pape Thiaw a justifié ses changements par l’état physique de certains de ses joueurs. « On avait des problèmes physiques. Il y avait des joueurs qui n’en pouvaient plus, donc on était obligés de faire des changements. Il faut accepter, c’est le football », a expliqué le sélectionneur des Lions.



Mais quelques minutes plus tard, en zone mixte, Pape Gueye a livré une version différente. Visiblement marqué par cette élimination, le milieu de terrain a assuré qu’il ne souffrait d’aucun problème physique au moment de son remplacement. « J’étais bien physiquement. Personne n’est venu me demander si j’étais fatigué ou non. Comme je l’ai dit, c’est la décision du coach, il faut l’accepter », a-t-il déclaré.



Relancé sur les choix opérés par le staff technique, notamment sa sortie, l’ancien Marseillais buteur à la finale de la coupe d’Afrique et un doublé dans cette coupe du monde, est resté mesuré, tout en renvoyant la responsabilité au sélectionneur. « Il faut demander au coach. C’est lui qui prend ces décisions. »



Des déclarations qui contrastent avec les explications avancées par Pape Thiaw et qui risquent d’alimenter les débats autour du coaching du sélectionneur, dont les changements ont profondément modifié l’équilibre de l’équipe dans une rencontre que le Sénégal semblait pourtant avoir en main.























































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