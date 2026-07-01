Mondial 2026 : Pape Thiaw attend avec impatience le premier but de Sadio Mané

En conférence de presse à la veille de ce rendez-vous décisif, le sélectionneur des Lions n’a pas seulement salué la belle dynamique offensive de son équipe, portée notamment par Ismaïla Sarr, auteur de trois réalisations depuis le début du tournoi. Il a également eu un mot plein d’affection pour son leader technique, qui dispute seulement sa deuxième Coupe du monde après avoir manqué l’édition 2022 sur blessure.



Sadio Mané n’a pas encore trouvé le chemin des filets dans ce Mondial, malgré une passe décisive et une influence constante dans le jeu des Lions. Une situation qui ne préoccupe pas outre mesure Pape Thiaw, mais qu’il espère voir évoluer dès le choc contre la Belgique.



« Et moi, j’aimerais bien qu’aussi notre petit Sadio marque son but. Petit Sadio, parce que c’est un petit frère en même temps. C’est le grand Sadio qui marque aussi son but. Je pense que ça nous fera du bien », déclare Pape Thiaw. Et si ce huitième de finale était enfin le moment choisi par Sadio Mané pour inscrire son premier but dans une Coupe du monde ?

























































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