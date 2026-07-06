Mondial 2026: les joueurs du Cap-Vert célébrés à leur retour au pays après un parcours héroïque

Le Cap-Vert, petit archipel africain de 500.000 habitants et 64e nation au classement FIFA, a fait sensation pour sa première participation à la Coupe du monde avec sa qualification surprise pour la phase à élimination directe.



« Nous avons montré que notre qualification pour la Coupe du monde n'était pas due à la chance. Nous avons fait preuve de travail acharné et de résilience, et nous avons quitté les États-Unis la tête haute », a déclaré le sélectionneur cap-verdien Bubista après l'atterrissage.



Le ministre de la Culture et des Sports, Antonio Duarte, a salué les joueurs et leur entraîneur pour avoir « consolidé le statut du Cap-Vert en tant que grande nation ».



Des célébrations avaient éclaté à Praia dans la nuit de vendredi à samedi malgré la défaite du Cap-Vert en 16e de finale face au champion en titre argentin (3-2), poussé jusqu'en prolongation au terme d'un match spectaculaire à Miami.



L'arrivée de l'équipe dans la capitale dimanche a coïncidé avec la date du 51e anniversaire de l’indépendance du Cap-Vert vis-à-vis du Portugal, qui a gouverné le pays pendant 500 ans.



« Après les héros qui ont combattu pour notre indépendance, nous avons maintenant ces héros: les Requins Bleus », a déclaré à l'AFP Edmilson Correia, un supporter de 28 ans, au milieu de la foule à l'aéroport.



Les supporters vêtus du bleu de l’équipe se pressaient pour apercevoir les joueurs à la popularité inédite, comme le gardien Vozinha, 40 ans, devenu star des réseaux sociaux dans le monde entier après ses nombreux arrêts lors du premier match contre l'Espagne (0-0).





Les "Requins bleus" doivent participer à un défilé dans les rues de la capitale avant de rencontrer le président et d'autres membres du gouvernement de cet archipel au large de l’Afrique de l’Ouest.



