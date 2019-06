Mouhamadou Makhtar Cisse dévoile, précise et alerte

Dans cet entretien accordé à nos confrères de Rfm et qui a failli passé inaperçu, le ministre du pétrole et du Gaz apporte beaucoup de précision concernant les fameux contrats pétroliers et gaziers, sources de manifestations et de sorties de l'opposition depuis quelques jours. Mouhammadou Makhtar cisse se montre très convaincant aussi bien sur ces dits contrats que sur le rapport de L'IGE en se qualité d'ancien inspecteur. Écoutez !