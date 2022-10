Mouillé dans ce fameux trafic de passeports diplomatiques , Limamoulaye Seck se fait passer pour l'ex Président de l'Assemblée Nationale (Mamadou Seck) et empoche plus de 6.000.000 f du chef de l'Etat, Macky Sall

Nos confrères du quotidien Enquête révèlent que les nommés Limamoulaye Seck, Aly Ndao, l’adjudant-chef chef Mamadou Ba, Assane Dionne, Badara Sambou et Cheikh Ibn Araby Samb ont été appelés hier, à la barre de la Chambre correctionnelle du tribunal militaire.



Ils sont tous cités dans l’affaire du trafic des passeports diplomatiques entre la présidence de la République et le ministère des Affaires étrangères. Après près de 10 mois de détention, ils vont encore patienter jusqu’au 25 novembre prochain pour être édifiés sur leur sort.

Le parquet a requis un an d’emprisonnement ferme contre chacun.



Mais, le trafic de passeport n'était pas le seul terrain de chasse du sieur Limamoulaye Seck. Qui risque d'être encore extrait de sa cellule pour, comme disent les matons, DPAC (comprenez Détenu Pour Autre Cause).



La...cause? Des informations fiables en possession de dakarposte, il ressort qu'il usurpait l'identité de l'ex Président de l'Assemblée Nationale Mamadou Seck





L’adjudant-chef Ba sur Pv : «Limamou Laye Seck usurpait l’identité de Mamadou Seck, ancien Président de l’Assemblée nationale pour…»





Dans ses aveux détonants, le pandore officiant à la présidence de la République lâchera une "bombe" sur procès-verbal.

D’après-lui, Limamou Laye Seck se faisait passer pour Mamadou Seck pour lui envoyer des sommes d’argent variant entre 50 000 et 100 000 F. Également, le cerveau de cette mafia utilisait plusieurs numéros de téléphone et se faisait passer pour les anciens ministres Ousmane Camara et Pape Ousmane Sakho.



Plus grave, il nous revient qu'il a eu le toupet de solliciter le coup de pouce du chef de l'Etat. Et, sans sourciller, le Président Macky Sall offrira gracieusement un soutien de 10 000 euros, soit 6 300 000 cfa.



Dakarposte tient de bonnes sources que c'est une certaine Thérèse qui était venue récupérer l'argent au nom du président... Mamadou Seck.



Affaire à suivre...