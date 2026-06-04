Moussa Bala Fofana quitte PASTEF

Moussa Bala Fofana, reconduit au poste de Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, a officialisé sa démission de PASTEF–Les Patriotes. Répondant avec franchise aux vœux de clarification d'Ousmane Sonko — qui reprochait à certains ministres de ne pas suivre les orientations du parti —, le ministre assume un choix de conscience. Privilégiant le parachèvement des chantiers profonds de son département ministériel et son devoir envers la Nation face aux logiques partisanes, il réaffirme sa loyauté au Président Bassirou Diomaye Faye tout en scellant son indépendance politique.



Reconduit pour la troisième fois au sein de l'attelage gouvernemental, Moussa Bala Fofana a tenu à exprimer sa profonde gratitude au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour sa confiance renouvelée. Précisant qu'il n'avait jamais collaboré avec le chef de l'État avant l'accession de sa famille politique au pouvoir, il a salué son soutien constant dans la réalisation des projets de son ministère. Le ministre a profité de cette tribune pour faire une mise au point solennelle devant les citoyens : « Je jure au nom d’Allah que jamais le Président de la République ne m’a parlé de projet politique ». Il a également tenu à réitérer ses propos fraternels envers Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, qu'il qualifie de grand frère et de compagnon de lutte, affirmant que rien ne saurait effacer l'histoire commune et les liens du savoir scellés entre eux.



Toutefois, la rupture politique est consommée. En réaction à la déclaration d'Ousmane Sonko affirmant que certains ministres reconduits avaient choisi de ne pas se conformer aux orientations du parti, Moussa Bala Fofana a répondu sans détours : « Oui, j’ai agi en toute liberté et à titre personnel ».



Refusant toute idée de défiance ou de simple calcul pour conserver son poste, le ministre indique avoir pris cette décision en son âme et conscience, tout en sachant qu'il allait faire face aux calomnies et perdre sa famille politique. Confronté à un dilemme entre l'alignement partisan et le devoir national, son choix s'est porté sur la patrie afin d'honorer les promesses faites au peuple sénégalais en 2024. Estimant que les contradictions personnelles pèsent peu face à l'intérêt supérieur de la Nation, il a acté sa démission de PASTEF–Les Patriotes, rappelant qu'« un patriote peut bien démissionner d’un parti, mais jamais de la Patrie ».





























































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