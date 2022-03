Avec 12 buts et 7 passes décisives au compteur, Moussa Diaby (22 ans) est l'un des joueurs les plus influents en Bundesliga cette saison. Pour le plus grand bonheur du Bayer Leverkusen, qui l'a prolongé ces derniers mois jusqu'en juin 2025. Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, l'a bien noté, lui offrant plusieurs sélections lors des derniers rassemblements.



Le marché aussi n'est pas passé à côté des performances XXL de l'international tricolore (4 sélections). Le gaucher attire les regards, notamment en Angleterre, où son profil de dynamiteur de défenses ne laisse clairement pas insensible. Le Bayer ne l'entend pas de cette oreille et espère pouvoir le conserver au moins une saison supplémentaire en se qualifiant pour la prochaine Ligue des Champions.



100 M€ sinon rien

Toutefois, Simon Rolfes, le directeur sportif allemands, et ses équipes ont bien conscient qu'ils seront attaqués cet été. Et pour tenter d'éloigner les éventuels courtisans du jeune homme, ils ont purement et simplement décidé de demander une sacrée somme d'argent. Selon [L'Équipe] (https://www.lequipe.fr/Football/Article/Moussa-diaby-en-pleine-forme-avec-leverkusen-voit-sa-valeur-marchande-grimper/1320225), l'actuel 3e de Bundesliga a fixé le prix de son Fransoze à 100 M€.



Ils estiment en effet pouvoir en tirer autant si ce n'est plus que pour Kai Havertz (22 ans), parti à Chelsea pour une somme similaire (bonus inclus) il y a deux ans. Si un prétendant venait à aligner une offre pareille, cela ferait également le bonheur du Paris SG. En cédant son ailier à l'été 2019, le club de la capitale avait inclus un pourcentage à la revente (20% selon RMC Sport). De quoi imaginer un très joli chèque. Moussa Diaby rapporte gros !