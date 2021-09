Moustapha Diakhaté: "Que Macky Sall ne reconnaisse pas ce régime de putschistes à Conakry..."

«J’invite le Président de la République du Sénégal et l’Union africaine à faire montre de fermeté et de ne pas reconnaître le régime mis en place par les putschistes de Conakry. La place des militaires se trouve dans les casernes et aux frontières pour protéger l’intégrité territoriale de leur pays et non dans une présidence de la République », a-t-il indiqué.



Avant de poursuivre: Il n’y a pas de bons coups d’Etat. Ils n’ouvrent aucune de perspective de transformation sociale ni de consolidation de la démocratie. En Afrique l’élection libre, transparente et démocratique doit être l’unique moyen pour l’accession au pouvoir».