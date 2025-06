Moustapha Diakhaté placé en garde à vue- L'alerte d'un "Apériste" !

" Alerte à l’opinion nationale et internationale. Moustapha Diakhaté est placé en garde-à-vue au commissariat du Port. On lui a confisqué ses lunettes mettant en danger son intégrité physique et risquant de lui faire perdre l’usage de la vue. C’est d’une gravité sans nom.

En plus des lunettes, la police a confisqué aussi à Moustapha Diakhaté ses médicaments alors qu’il est de notoriété publique qu’il est très asthmatique. Tout le monde doit être au courant du danger qui pèse sur sa vie" post le sieur Bah Diakhaté sur le mur de sa page Facebook.





Aux dernières nouvelles, il est reproché à Moustapha Diakhaté des propos irrévérencieux contre le Président de la République.