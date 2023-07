NASSER AL-KHELAÏFI : "SI KYLIAN MBAPPÉ VEUT RESTER, IL FAUT QU'IL SIGNE UN NOUVEAU CONTRAT

Cette fois, le message est clair. Et ferme. Interrogé au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé, ce mercredi après-midi, en conférence de presse, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé la position du PSG : soit il prolonge son contrat, soit il s'en va dès cet été. "Si Kylian veut rester, nous on veut qu'il reste. Mais il doit signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser le meilleur joueur du monde partir gratuitement", a annoncé le président parisien après le passage de Luis Enrique devant la presse.



Pour "NAK", il est tout simplement "impossible" de voir Mbappé, qui a confirmé son souhait de ne pas activer sa prolongation d'un an via une lettre envoyée au club, partir libre l'an prochain. "Mbappé est dans un club français, dans son pays, a-t-il poursuivi. C'est impossible qu'il parte gratuitement. Je suis sûr qu'il a déjà dit qu'il ne partirait pas gratuitement, comme tout le monde me l'a promis. Si, aujourd'hui, quelqu'un lui a fait changer d'avis, ce n'est pas de ma faute. On ne veut pas laisser partir gratuitement l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est très clair."



Sous contrat jusqu'en 2024, Mbappé, lui, a pourtant annoncé son souhait de rester jusqu'à son terme. Peu importe pour Al-Khelaïfi, qui s'est montré catégorique depuis le nouveau centre d'entraînement parisien, situé à Poissy. "Vous avez ce que vous vouliez, non ?", a-t-il plaisanté en conclusion devant les journalistes présents. Avant de s'en aller et partir. Lui aussi questionné sur le futur de sopn attaquant quelques minutes plus tôt, Luis Enrique, le nouvel entraîneur parisien, n'avait pas souhaité s'épancher.

"Quand j'ai signé, ou quand on a parlé de ce que signifie former un effectif, on reste toujours ouvert. Il peut arriver plein de choses. Sur ce sujet, je vais garder cela privé, c'est le secret professionnel. Je ne peux pas délivrer des confidences. Mais on va essayer de faire le meilleur effectif possible", avait-il déclaré. Reste à savoir, maintenant, si Mbappé en fera partie.