NDEYE MATY FALL, LA DAME QUI AVAIT EBOUILLANTE LES FILLES DE SON MARI, FACE AU JUGE - Une des victimes, toujours en réanimation, le procès est renvoyé au 06 mai

L’histoire avait créé un élan de compassion envers les Ndoyes. Comment un tel drame, qui aurait pu être pire, a pu arriver dans cette famille ? Ndeye Maty Fall pourra peut-être apporter des explications au juge durant le procès pour coups et blessures volontaires envers les deux filles de son mari et la petite fille de ce dernier. Pour avoir ébouillanté ses belles-filles, elle est confinée totalement en prison. Envoyée en tôle à cause de son acte, son procès, enrôlé pour ce mercredi 29 avril 2020, a été renvoyé au 06 mai prochain. Des informations en possession de dakarposte, il ressort que l’une de ses victimes, toujours internée en réanimation aux urgences de l’hôpital Principal de Dakar, n’a pas pu comparaître. Amy Ndoye, celle qui a eu les plus graves blessures étant absente, le juge a renvoyé le procès. Le tribunal, qui a besoin des déclarations à la barre de l’une de ces parties civiles, a décidé d’attendre son rétablissement pour pouvoir ouvrir les débats de cette douloureuse affaire.

Originaire de Louga où elle a vu le jour, Ndèye Maty fall, 45 ans, avait versé une grande cafetière remplie d’eau bouillante à Amy et Oumy Ndoye alors qu’elles étaient au tour du bol. La scène a eu lieu, le 18 avril passé, au domicile des Ndoye sis à Gueule Tapée, rue 63x64, non loin du centre de santé Elisabeth Diouf. Aujourd’hui, au tribunal, les amis et proches des sœurs Ndoye ont envahi le palais de justice de Dakar très tôt pour suivre cette audience. Malheureusement l’audience ne s’est pas tenue. Ils devront revenir, le 6 mai prochain, pour connaître le sort qui sera réservé à la dame Ndeye Maty Fall, décrite comme la méchante belle-mère de l’histoire.