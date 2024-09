NDIASSANE : Diomaye Faye hôte de la capitale spirituelle de la Qadiriyya

Le président de la République sera l’hôte de la capitale spirituelle de la Qadiriyya, ce jeudi 19 septembre 2024. Bassirou Diomaye Diakhar Faye va sacrifier à la traditionnelle visite en prélude à la célébration du Mawlid Al Naby de Ndiassane prévu le dimanche 22 septembre 2024.



L’hôte de marque de la ville sainte d’Akh-Loul Kountiyyou sera, à la demande du Khalife général Ndiassane, Shérif Cheikh Bouh Sidy Moctar Kounta, reçu avec « tous les honneurs », dans la ville sainte, où il vient s’assurer que toutes les conditions sont réunies pour la bonne tenue du Gamou. il y aura donc droit à un accueil chaleureux.



Après Tivaouane et Thiénéba, dimanche dernièr, Ndiassane-la-pieuse (ou N’Diâsâne), capitale spirituelle de la Qadiriyya (une confrérie Soufi au Sénégal), sanctuaire de l’Islam fondé entre 1883 et 1884 par Cheikh Bouh KOUNTA, commence à faire le plein à l’occasion de la célébration, au huitième jour, de la Naissance du Messager lumineux, Seyyidinaa Mouhammad Rassoulilah (Psl).



Déjà, de fortes affluences de fidèles venus des quatre coins du pays, de la sous-région et d’ailleurs, sont enregistrées. À pied d’œuvre depuis, le comité d'organisation remue ciel et terre pour ne ménager aucun effort dans l’accueil des hôtes à mettre dans d’excellentes conditions de séjour. Puisqu’ils seront très nombreux, les talibés, à converger vers ce sanctuaire de l’Islam. Pour, non seulement, célébrer, dans la plus grande ferveur religieuse, la Naissance du Meilleur des êtres, Seyyidinaa Mouhammad Rassoulilah (Psl), mais aussi, réaffirmer leur acte d'allégeance à la famille de Cheikh Bouh Kounta.



Le Gamou de la capitale spirituelle de la Qadiriyya, force est de le rappeler, reste marqué, entre autres, par la lecture du Saint Coran, le recueillement auprès des Mausolées des vénérés Cheikhs. Aussi, les pèlerins, ont-ils droit à des causeries religieuses axées sur la Vie et l’Œuvre du Seyyidinaa Mouhammad Rassoulilah (Psl).



Loin d’être fortuit, le choix du huitième jour découlerait de la volonté commune de Cheikh Al Seydi El Hadji Maodo Malick SY de Tivaouane et Ckeikh Bouh KOUNTA de la communauté Khadre, de procéder en sorte d’éviter l’organisation d’un Gamou le même jour du fait de la proximité des deux cités religieuses, distante l’une de l’autre que d’un peu plus de cinq kilomètres.













































































