"NDOGOU DE LA NATION"- Ce que l'on sait de cette trouvaille salutaire de Soya Diagne !

Transcendant une certaine dissemblance ethnique et culturelle, l’islam dans sa pratique s’organise autour de cinq piliers essentiels dont le jeûne du mois béni de Ramadan.



Il y'a cependant plusieurs significations à la pratique du jeûne, et notamment le sens spirituel, psychologique et social.



Tout d’abord, par cette véritable ascèse physique et morale, le croyant se rapproche de Dieu l'Omniscient dans un moment privilégié, qui le prédispose à se solidariser avec tous les nécessiteux, dont celles et ceux qui ne mangent jamais à leur faim. Ce qu'a bien compris le célèbre Soya Diagne.

En effet, cet illustre militant du Parti Socialiste, doté d'un cœur rempli de compassion pour ce monde qui court à sa perte, n'a pas sourcillé à casser sa tirelire pour offrir de quoi couper le jeûne aux innombrables talibés, entre autres nécessiteux qui pullulent un peu partout à Dakar et au-delà.

Dénommé "NDOGOU DE LA NATION", cette oeuvre de bienfaisance à l'actif de Soya Diagne aidé en cela par quelques bonnes volontés, notamment ses amis des autres chapelles politiques (APR, AFP, PDS ...) mais également ses potes sur.. facebook entre autres réseaux sociaux, aura lieu ce dimanche2 Juin à partir de 19 heures. Il s'agira de servir gratis à manger aux talibés et autres marginaux dans une ambiance conviviale.



Chapeau bas !