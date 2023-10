NÉCROLOGIE: FANN RESIDENCE - Rappel à Dieu de Serigne Babacar Sy ibn Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum (rta)

Inalilahi wa Ina ileyhi Rajiun

Nous avons le regret et la profonde douleur de vous annoncer le rappel à Dieu de Serigne Babacar Sy dit « Serigne Mbaye » ibn Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum et de Sokhna Aida Dème. Décès survenu ce Vendredi 20 Octobre 2023. Il a été inhumé ce même jour après la prière de Takussan à Tivaouane. Puisse Allah (swt) lui accorder son pardon, et l’accueillir dans ses paradis. AL FATIHA + 41 IKHLASS , SALATOUL FATIHI

















































Asfiyahi.Org