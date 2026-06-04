NÉCROLOGIE : LA JOURNALISTE DE SUD FM MAME DIARRA DA SYLVA RAPPELÉE À DIEU

La journaliste Mame Diarra Da Sylva, en service à Sud FM, est décédée dans la nuit du mercredi au jeudi des suites d’une longue maladie. Son décès suscite une vive émotion au sein du monde des médias sénégalais.



Le paysage médiatique sénégalais est frappé par une triste nouvelle. La journaliste Mame Diarra Da Sylva, qui exerçait à la radio privée Sud FM, est décédée dans la nuit du mercredi au jeudi à la suite d’une longue maladie.



Quelle triste nouvelle 😭 Toujours devant sur le terrain, Dictaphone en main. Une brave dame qui inspirait les jeunes reporters. C’est une très grosse perte pour la presse sénégalaise et pour Sud FM. Repose en paix Mame Diarra Dasylva🙏🏾 pic.twitter.com/tHD7KWk4xV



— Ayoba FAYE (@autruicomoi) June 4, 2026

Professionnelle engagée et passionnée par son métier, Mame Diarra Da Sylva a marqué ses collègues et de nombreux auditeurs par son sérieux, sa rigueur et son dévouement au service de l’information. Son décès laisse un grand vide au sein de sa rédaction ainsi que dans l’ensemble de la corporation médiatique.



Depuis l’annonce de sa disparition, les témoignages de compassion et d’hommage se multiplient à l’endroit de celle qui a consacré une partie importante de sa vie au journalisme.



Sud FM : La journaliste Mame Diarra Dasylva s’est éteinte.#décés @SUDFMsenradio @GFMofficiel @seneweb pic.twitter.com/ANEIu9btq2



— Sunujotaay SN (@sunujotaay48281) June 4, 2026

Selon ses proches, la levée du corps est prévue ce jeudi à 10 heures à la mosquée Sicap Karack, à Dakar. L’inhumation aura lieu au cimetière Bakhiya de Yoff.



En cette douloureuse circonstance, la RTS présente ses condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble du personnel de Sud FM.

















































Rts