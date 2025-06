NOUVEL ÉCHANGE DE TIRS, DES IMMEUBLES ISRAÉLIENS TOUCHÉS

Les services de secours en Israël ont indiqué que des immeubles d'habitations dans la plaine côtière et le nord du pays avaient été touchés après des tirs de missiles depuis l'Iran.



"Plusieurs incidents ont été signalés aux centres de commandement des services d'incendie et de secours israéliens dans les districts de la côte et du nord, avec des impacts sur des immeubles d'habitation et un incendie dans une zone non habitée", indique un communiqué des services d'incendie et de secours israéliens.





L'Iran annonce "commencer à tirer des missiles" contre Israël



L'Iran a annoncé tirer une nouvelle salve de missiles sur Israël en représailles à des frappes contre son territoire depuis vendredi qui font craindre une escalade entre les deux pays ennemis.



"Une nouvelle vague de l'opération Promesse honnête 3 a commencé", a indiqué la télévision d'Etat, en référence au nom choisi lors de la toute première frappe iranienne contre le territoire israélien l'an dernier.